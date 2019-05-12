انفجار كبير بالقرب من ساحل عسقلان وجيش الاحتلال يتفحص الامر

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، بأنه سمع دوي انفجار كبير، اليوم الأحد، بالقرب من إحدى مستوطنات المجلس الاقليمي بساحل عسقلان.وأشار الموقع ذاته، أن أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، توجه إلى المكان، وباشر بفحص ظروف الانفجار.