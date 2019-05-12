حماس: تبرئة قاتل عائلة دوابشة جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تبرئة محكمة اللد المركزية الاسرائيلية، المتهم بقتل عائلة دوابشة بمدينة نابلس، قائلة: "إن ذلك تأكيد جديد على مشاركة كل المؤسسات الإسرائيلية في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".وأضافت الحركة في تصريح لها: "قتل عائلة دوابشة، والغطاء الذي حصل عليه القتلة من المؤسسة الأمنية ثم القضائية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب، يجب أن يُقدم أركانها لمحكمة الجنايات الدولية".وأشارت الحركة إلى أن جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تتطلب دائماً استمرار المقاومة وتفعليها، وأن تتوقف السلطة عن سياسة التنسق الأمني مع الاحتلال.