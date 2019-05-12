شؤون فلسطينية

الاحتلال يُسقط تهمة القتل عن المستوطن قاتل عائلة دوابشة

الاحتلال يُسقط تهمة القتل عن المستوطن قاتل عائلة دوابشة
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت محكمة اللد المركزية، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، تهمة القتل عن المستوطن المتهم الوحيد بقضية مقتل عائلة دوابشة حرقًا، قبل نحو أربع سنوات جنوبي نابلس شمال  الضفة الغربية.

وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم بإحراق منزل عائلة دوابشة، والتسبب بمقتلهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

وبيّن أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن تزيد عن السجن خمس سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن فترة أقل بكثير.

وذكر الموقع، أن المستوطن وهو من "فتية التلال"، آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة دوابشة بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب الموقع، فقد قالت النيابة الإسرائيلية: "إن تخفيف عقوبة المستوطن، جاء على ضوء وجود صعوبات في إثبات نية القتل لديه".

وكانت محكمة الاحتلال المركزية، قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، حيث يخضع منذ لك الحين للحبس المنزلي.

وبررت المحكمة قرارها، بزعم أن غالبية الاعترافات انتزعت من المستوطن تحت التعذيب النفسي والجسدي، وبالتالي حكمت ببطلانها.

وحرق مستوطنون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس نهاية شهر تموز/ يوليو من عام 2015 ما تسبب باستشهاد الوالدين وابنهما الرضيع.

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