قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم عبوره السياج نحو الداخل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً فلسطينياً، بزعم عبوره السياج الفاصل من قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.وأشارت القناة ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حولت المواطن الفلسطيني للتحقيق.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار.