الكيلة: بكدار يُنفذ 19 مشروعاً لوزارة الصحة بقيمة 18 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) آخر ما وصلت إليه المشاريع التي ينفذها المجلس لصالح الوزارة.جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، في مكتبها برام الله، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء من طاقم العمل في بكدار.وقالت وزيرة الصحة: إن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، يعمل حالياً على تنفيذ 19 مشروعاً لصالح وزارة الصحة بتكلفة حوالي 18 مليون دولار، بتمويل من الصناديق العربية، وبنك التنمية الإسلامي.وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتضمن مشاريع تجهيزات طبية وأعمال تجهيز وتأثيث وبناء وأعمال صيانة وتأهيل وتطوير لمراكز الوزارة، مشيدة بجهود بكدار في تطوير البنى التحتية في فلسطين، وتعاونها الكبير مع وزارة الصحة.