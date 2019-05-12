نتنياهو: حددنا نقاطاً في الجولان لإقامة مستوطنة تحمل اسم ترامب

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرى تحديد منطقة محددة لإقامة مستوطنة في هضبة الجولان، تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي.وكان نتنياهو قال خلال لقاء سابق حول اعتزامه تسمية مدينة جديدة باسم ترامب في الجولان: إنه "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترامب"، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريباً".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967.