مصرع 15 شخصاً بحادث سير جنوبي الهند

رام الله - دنيا الوطنلقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 آخرون بحادث مروري وقع في ولاية أندهرا براديش جنوبي الهند، أمس السبت، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.وأوضحت التقارير، أن الحادث وقع لدى تصادم حافلة ركاب بحافلة خفيفة "جيب" داخل منطقة كورنول بولاية أندهرا براديش، مشيرة إلى أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم في الحال، بينما فارق اثنان الحياة في المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت: "إن الضحايا من سكان قرية في ولاية تيلانغانا المجاورة، كانوا عائدين لمساكنهم من حفل زفاف، لدى وقوع الحادث".