ترامب يدعو الصين للإسراع في إبرام صفقة معه



وتابع مغرداً: "المشكلة الوحيدة هي أنهم يعلمون أنني سأفوز (أفضل الأرقام في الاقتصاد والتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة وأكثر من ذلك بكثير)، وإذا تم إبرام الصفقة في فترة ولايتي الثانية، فسيكون الأمر أسوأ بالنسبة لهم".





وخلص ترامب إلى أنه بالنسبة للسلطات الصينية "سيكون من الحكمة التصرف الآن" ، على الرغم من أنه "يحب جمع الرسوم الثقيلة".



وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن أقدم ترامب فجأة على رفع الرسوم والضرائب على صادرات صينية بقيمة 300 مليار دولار من 10% إلى 25% ما عرض المفاوضات بين البلدين لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي.



ويدعي ترامب أنه يسعى إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع فتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، ودفع بكين إلى إدخال تشريعات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، والتعدي على الملكية الفكرية.

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين، اليوم الأحد، للإسراع في إبرام اتفاقية تجارية مع إدارته، وعدم انتظار بديل له في الانتخابات الرئاسية عام 2020، ولو أنه يُحب الرسوم الثقيلة.وفشلت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في واشنطن، في تحقيق أي نتائج أو التحرك نحو الأمام، بسبب فرض واشنطن باقة جديدة من الضرائب على البضائع الصينية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وغرد ترامب عبر حسابه على موقع (تويتر) وكتب: "أعتقد أن الصين شعرت بضرب مبرح في المفاوضات الأخيرة، حتى إنهم ربما ينتظرون الانتخابات المقبلة 2020، لمعرفة ما إذا كان الحظ سيحالفهم بفوز ديمقراطي، وفي هذه الحالة سيستمرون في نهب 500 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة"، في إشارة إلى حجم العجز التجاري الأمريكي مع الصين الشعبية.