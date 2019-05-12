طالع الاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلة السادسة والسابعة لكشف (24/4).وشددت الوزارة على ضرورة، التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها اسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السابعة من صباح الغد في الصالة الخارجية لمعبر رفح.وطالبت الوزارة، من المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.