شؤون فلسطينية

القبض على مشتبه به بسرقة شيكات وحاسوب من شركة في الخليل

القبض على مشتبه به بسرقة شيكات وحاسوب من شركة في الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم، على مشتبه به بسرقة 80 شيكاً، وحاسوباً من  شركة للدهانات في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على بلاغ ورد لمركز شرطة نوبا من صاحب شركة للدهانات، يفيد بقيام مجهول باقتحام شركته ليلاً وسرقته، وعلى الفور تحركت دورية من مركز شرطة نوبا إلى مقر الشركة للوقوف على ملابسات البلاغ" .

وأضاف البيان بأنه وحين وصول دورية مركز شرطة نوبا  للمصنع، تم أخذ شكوى من صاحب المصنع، والتي مفادها سرقة لابتوب يحوي حسابات المصنع، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون شيكل، بالإضافة لسرقة 80 ورقة شيك، بلغت قيمة بعضها 100 ألف شيكل، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد هوية الشخص المشتبه به، وبعد الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة، تم  تفتيش منزل المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط المسروقات والتحرز عليه حسب الأصول.

هذا، وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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