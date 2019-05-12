العثور على رفات 35 شخصاً في مقابر جماعية بالمكسيك



وتابع: "عثر على جماجم سبعة أشخاص وبقايا بشرية في منزل يقع في غوادالاخارا، ثاني كبرى مدن المكسيك من حيث عدد السكان".



وقد بدأت عائلات فقدت عدداً من أفرادها التنسيق مع السلطات في خاليسكو، وطالبت بتفاصيل حول استخراج الرفات.



ويبلغ عدد المفقودين أكثر من 40 ألف شخص في المكسيك، التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات، وخصوصاً منذ أن أرسل الرئيس السابق فيليبي كالديرون في 2006 القوات المسلحة لمحاربة العصابات، ومنذ ذلك الحين، قُتل حوالي 250 ألف شخص في المكسيك، حسب أرقام رسمية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات المكسيكية، العثور على رفات 35 شخصاً في مقابر جماعية في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادي في وسط المكسيك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع.وقال المدعي العام، جيراردو أوكتافيو سوليس: "إن الجثث عثر عليها داخل مزرعة في منطقة زابوبان، ولم يستبعد ارتفاع عدد القتلى، بعد انتهاء فرق الطب الشرعي من عملها في الموقع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح المدعي العام في مؤتمر صحفي، أن 27 من القتلى عثر عليهم مقيدين، قائلاً: "تم التعرف على هوية شخصين حتى الآن"، مضيفاً: "نحفر في عمق أكثر من ثلاثة أمتار، ونستخدم آلات ثقيلة بالتنسيق مع مهندسين".