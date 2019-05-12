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الجيش اليمني يحبط هجوم جماعة الحوثي في الصفراء بصعده

الجيش اليمني يحبط هجوم جماعة الحوثي في الصفراء بصعده
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجوما لجماعة الحوثي بمديرية الصفراء بصعده.

وأوضح قائد لواء الكواسر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوما للجماعة الحوثية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة ولقي العديد من عناصر الجماعة مصرعهم وأصيب آخرون.

وأكد المرقشي أن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من جماعة الحوثي.

وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر ميدانية بسقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوف الجماعات في مواجهات مع القوات المشتركة والحزام الأمني شمالي المحافظة.

وقالت المصادر إن القوات المشتركة والحزام الأمني استدرجت عناصر جماعات الحوثي إلى كمين محكم في منطقة قردح شمالي مديرية قعطبة، شمالي الضالع، وشنت هجوما عليهم أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

كما تصدت لهجوم للحوثيين في جبهة العبارى ـ حبيل مشيّع ـ الريبي غربي مديرية قعطبة.

وما تزال القوات المشتركة والحزام الأمني تمشيط بعض الأحياء في مدينة قعطبة والتي شهدت نزوحا للسكان بعد تحولها إلى ساحة حرب شرسة مع المتمردين الحوثيين.

واستهدفت مقاتلات التحالف في الساعات الأولى من فجر الأحد تعزيزات للحوثيين شمالي قعطبة. وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في وقت سابق غارات متفرقة، استهدفت جيوب الحوثيين في بعض أحياء المدينة، علاوة على تعزيزات للمليشيات الحوثية في جسر الشيم.

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