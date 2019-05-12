السعودية تُخصص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدي والأضاحي، اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، بمكة المكرمة إلى قطاع غزة عبر 13 شاحنة، تزامناً مع دخول شهر رمضان، حيث ستقطع قرابة 1000 كيلو باتجاه القطاع.وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، بندر حجار، أن لحوم الهدي والأضاحي، سيتم توزيعها على نصف مليون محتاج في قطاع غزة الفلسطيني، وفق آلية توزيع محددة، حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستلمة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حجار بين أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مفيداً بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.