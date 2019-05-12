وزير الأشغال يبحث آلية دعم الأسر الغزية التي فقدت مساكنها

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة ،اليوم، مع منسق قطاع الإيواء في قطاع غزة، إياد أبو حمام، وذلك للتباحث في نشاطات قطاع الإيواء، الذي يعمل تحت مظلة المجلس النرويجي (NRC) والذي يعنى بتقديم الإيواء للمواطنين خلال الحروب، ودفع بدل إيجار لحين إعادة الإعمار.





وأكد زيارة على أهمية التعاون بين وزارة الأشغال وقطاع الإيواء والمؤسسات الشريكة من أجل مساعدة المواطنين في قطاع غزة، وتقديم الدعم للأسر التي فقدت سكنها، خاصة خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.





كما ناقش الطرفان الوضع العام بغزة، وإرهاصات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع الحكومة والوزارة في غزة في الفترة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطن