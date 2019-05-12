بعد غدٍ الثلاثاء.. صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمواطنين بالضفة وغزة





وأشار مجدلاني إلى أن عدد الاسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ ما يقارب 71 الف أسرة وذلك بمساهة مالية تجاوزت 90 مليون شيكل، أي ما يقارب ضعف المستفيدين في محافظات الضفة الغربية، نظرا لظروف المأساوية التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الاسرائيلي الخانق.



ومن الجدير بالذكر أن اجمالي عدد المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة يصل ما يقارب107 ألف أسرة بمبلغ اجمالي 122 مليون شيكل تقريبا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، أن دفعة برنامج التحويلات النقدية الأخيرة للعام 2018 سيتم صرفها بعد غدٍ الثلاثاء 14/5/2019، في جميع محافظات الوطن الفلسطيني.وأكد د. مجدلاني في تصريحات له، حرص الحكومة الفلسطينية بشكل عام، ووزارة التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، دعم وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.