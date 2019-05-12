لأول مرة.. إسرائيل والإمارات إلى الفضاء في مركبة مشتركة
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (إسرائيل بالعربية)، صورة لرائدة الفضاء جيسيكا مائير، المولودة لأب إسرائيلي، التي ستنطلق إلى الفضاء، حاملة العلم الإسرائيلي في مركبة الفضاء في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وادعى الموقع، أن رائدة الفضاء مائير، تنطلق في مهام (ناسا)، على متن المركبة، ولأول مرة مع رائد من الإمارات، يُدعى هزاع المنصوري.
نشر موقع (إسرائيل بالعربية)، صورة لرائدة الفضاء جيسيكا مائير، المولودة لأب إسرائيلي، التي ستنطلق إلى الفضاء، حاملة العلم الإسرائيلي في مركبة الفضاء في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وادعى الموقع، أن رائدة الفضاء مائير، تنطلق في مهام (ناسا)، على متن المركبة، ولأول مرة مع رائد من الإمارات، يُدعى هزاع المنصوري.
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