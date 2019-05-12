لأول مرة.. إسرائيل والإمارات إلى الفضاء في مركبة مشتركة

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (إسرائيل بالعربية)، صورة لرائدة الفضاء جيسيكا مائير، المولودة لأب إسرائيلي، التي ستنطلق إلى الفضاء، حاملة العلم الإسرائيلي في مركبة الفضاء في أيلول/ سبتمبر المقبل.وادعى الموقع، أن رائدة الفضاء مائير، تنطلق في مهام (ناسا)، على متن المركبة، ولأول مرة مع رائد من الإمارات، يُدعى هزاع المنصوري.