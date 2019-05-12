دولي

(مينسق) يتراجع عن ترشيح نفسه لمنصب الناطق باسم الجيش

(مينسق) يتراجع عن ترشيح نفسه لمنصب الناطق باسم الجيش
جيل مينسق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن جيل مينسق، أعلن اليوم لرئيس الأركان، أفيف كوخافي، أنه يتراجع عن ترشيح نفسه لمنصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن قرار مينسق هذا، جاء على خلفية التقارير السابقة، التي كشفت عن طبيعة عمله السابق، كعميل سري بالشرطة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن مينسق قوله: "لا أريد أن يستخدم أي أحد وجودي في هذا المنصب، كأداة ضد رئيس الأركان أفيف كوخافي".

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن إعلان كوخافي عن تعيين مينسق ناطقاً باسم الجيش، أثار عاصفة من الانتقادات في الأوساط السياسية والعسكرية بالبلاد.

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