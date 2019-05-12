الأسيران الحروب والعويوي يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 40 يومًا



وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، بأن إدارة معتقلات الاحتلال، نفذت بحقهما عمليات نقل متكررة، رغم ما يواجهانه من أوضاع صحية صعبة، في محاولة للضغط عليهما؛ لكسر الإضراب.



وطالب عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية، والمجتمع الدولي، باتخاذ خطوات عملية؛ للجم سياسة الاحتلال بحق الأسرى.







رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسيران، عودة الحروب، وحسن العويوي من محافظة الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداري.