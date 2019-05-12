فتح تُعلن استكمال عقد مؤتمرات الأقاليم والذهاب للانتخابات بعد شهر رمضان



وأشار محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى أن الرئيس عباس، أوصل رسالة إلى أمناء سر الأقاليم، حول الظروف الصعبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأهمية الاعتماد على أنفسنا وإرادتنا ضد مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية، فيما أكد القادة الميدانيون للرئيس، التفافهم حول موقفه الصلب المتمسك بالثوابت.





وجدد محيسن، التأكيد على موقف القيادة الرافض للصفقة، وذلك رداً على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للتعرف على (صفقة القرن)، موضحاً أن المواطن الفلسطيني لن يقبل أيضاً بهذه الصفقة، والتي تستبعد القدس، وتشرع الاستيطان، وتلغي قضية اللاجئين، مبيناً أن مشروع ترامب في الصفقة، هو بالأساس مشروع نتنياهو.



وأضاف محيسن، أن أي صفقة أو حلول سياسية، يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، عن استكمال عقد مؤتمرات أقاليم حركة فتح، وما يشملها من إجراء الانتخابات بعد شهر رمضان؛ لاستنهاض الوضع الحركي وتكريس الحالة الديمقراطية، بعد انتخابات مجالس الطلبة فيالجامعات والغرف التجارية والنقابات والبلديات، وكل مكونات شعبنا من أجل تهيئة أنفسنا بشكل أقوى لمواجهة (صفقة القرن).