نقيب الأطباء: قرار بإخلاء جميع مرافق وزارة الصحة من الأطباء



وأوضح صبحة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، بأن على المواطن المتضرر التعامل مع لجنة الشكاوى العليا في نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في جميع المحافظات، وهناك وحدة شكاوى في وزارة الصحة، وهذه جميعها تابعة للأمين العام لمجلس الوزراء، أو اللجوء إلى القضاء الذي نحترمه.



هذا، ومن المقرر، أن تتشكل قوة حماية من الأمن الوطني، أو القوات المشتركة بناء على طلب نقابة الأطباء خلال 48 ساعة على أقصى تقدير لحماية المؤسسات الصحية.

رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب الأطباء شوقي صبحة، أن النقابة، اتخذت قراراً يقضي بإخلاء جميع مرافق وزارة الصحة من العاملين فيها؛ إن لم تتوفر حماية للمؤسسات الصحية والكوادر الطبية، مشيراً إلى أن الملف سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غداً.