تشغيل المولد الثالث وتحسن على جدول (الكهرباء) بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الأحد، عن تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.وأضاف المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت: أن تشغيل المولد الثالث، سينعكس إيجاباً على جدول توزيع الكهرباء في كل المحافظات.