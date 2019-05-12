تشغيل المولد الثالث وتحسن على جدول (الكهرباء) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الأحد، عن تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت: أن تشغيل المولد الثالث، سينعكس إيجاباً على جدول توزيع الكهرباء في كل المحافظات.
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الأحد، عن تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت: أن تشغيل المولد الثالث، سينعكس إيجاباً على جدول توزيع الكهرباء في كل المحافظات.
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