الإعلام الإسرائيلي: بِدء تطبيق تفاهمات التهدئة.. فتح المعابر اليوم ودخول الأموال غداً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل أعادت فتح معابر قطاع غزة، وذلك تمهيداً لتطبيق المرحلة الأولى من تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصيل إليها برعاية مصرية.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن إعادة فتح معابر قطاع غزة، يأتي بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويشمل هذا القرار، فتح معبر بيت حانون/ إيرز للأفراد، و(معبر كرم أبو سالم) للشاحنات والبضائع.وأضافت القناة، أن تفاهمات التهدئة، تشمل كذلك، توسعة مساحة الصيد، والسماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، كما سيسمح بإدخال شاحنات الوقود؛ لتشغيل محطة الكهرباء بالقطاع.وذكرت القناة الإسرائيلية، نقلاً عن صحيفة (الشرق الأوسط)، أن الأموال القطرية، ستدخل إلى قطاع غزة صباح غد الاثنين.وزعمت القناة، أن ذلك سيكون مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، والتخفيف من فعاليات مسيرة العودة عند الحدود مع إسرائيل.وأشارت القناة الإسرائيلية، الى أنه في حال تم الالتزام بالمرحلة الأولى من التفاهمات، سيتم الشروع بالمرحلة الثانية، التي تشمل مفاوضات لصفقة تبادل، وإنشاء ممر مائي، وإقامة ميناء بحري في غزة.