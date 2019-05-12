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الموت يغيب البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير

الموت يغيب البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير
البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير
رام الله - دنيا الوطن
 غيب الموت، صباح اليوم الأحد، البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، عن عمر يناهز 99 عاما، في احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد تراجع حالته الصحية بشكل كبير جراء إصابته بالتهابات في الرئة.

وقال المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي في بيان: بالألم والحزن الشديدين المقرونين بالرجاء المسيحي، يعلن البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خبر وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن... يطلب غبطة ابينا البطريرك قرع الأجراس حزناً في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة، والصلاة لراحة نفس الراحل الكبير في كل قداسات هذا الأحد.

السيرة الذاتية للبطريرك صفير

نشأته

 وُلد نصر الله صفير في ريفون - كسروان بتاريخ 15 أيار 1920، عيّن مدبراً بطريركيا، ورئيسًا للّجنة التنفيذيّة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان عام 1975، وممثلاً لرئيس مجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان لدى كاريتاس لبنان، وفي عام 1977 عين مستشارا للّجنة الخاصّة بإعادة النظر في الحق القانوني الشرقي ومرشداً روحياً لمنظّمة فرسان مالطة ذات السيادة.

بطريرك وكاردينال

انتخبه مجلس المطارنة بطريركاً في 19 نيسان 1986، وهو البطريرك السادس والسبعون في سلسلة البطاركة الموارنة. شغل منصب رئيس لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

وهو عضو مؤسّس لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك: عقد المجمع البطريركي الماروني سنة 2003 وهو الأول بعد المجمع اللبناني الذي انعقد سنة 1736.

عين كردينالاً في 26 تشرين الثاني 1994، ثم عضواً في المجلس الحبري لتفسير النصوص التشريعيّة وعضواً في المجلس الحبري لراعوية الخدمات الصحية.

مؤلفاته وترجماته

ألّف: من ينابيع الإنجيل، وغابت وجوه (جزئين)، عظة الأحد، رسائل الصوم . وكتابي رتبة العماد والزواج.

له عّدة ترجمات: أهمها: يسوع حياة النفس، يسوع المسيح ، بالإضافة إلى ترجمة عدد كبير من الرسائل البابوية والإرشادات الرسولية .

كتبت عنه عدة مؤلفات: (طريق العودة، السادس والسبعون (جزآن)، حارس الذاكرة، الجيل حقًا قام، رحلة إلى أوستراليا، صوت الراعي. 

وقام الأب أنطوان ضو والإعلامي جورج عرب بجمع وتحقيق الأعمال الكاملة للبطريرك صفير.

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