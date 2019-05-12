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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي مواطناً آخر شرق الخليل

الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي مواطناً آخر شرق الخليل
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى، وسلمت مواطناً آخر بلاغاً لمقابلة مخابراتها خلال اقتحامها بلدة سعير شرق الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة سعير، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها، واعتقلت الفتى محمد باجس سليمان المطور (15 عاماً).

 كما داهمت تلك القوات منزل المواطن يوسف عبد القادر جرادات، وفتشته، وسلمته بلاغاً، لمقابلة مخابراتها.

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