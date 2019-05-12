الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي مواطناً آخر شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى، وسلمت مواطناً آخر بلاغاً لمقابلة مخابراتها خلال اقتحامها بلدة سعير شرق الخليل بالضفة الغربية.وقالت مصادر أمنية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة سعير، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها، واعتقلت الفتى محمد باجس سليمان المطور (15 عاماً).كما داهمت تلك القوات منزل المواطن يوسف عبد القادر جرادات، وفتشته، وسلمته بلاغاً، لمقابلة مخابراتها.