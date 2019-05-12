الأشغال الشاقة عشر سنوات وغرامة لمُدانِيْنَ بقضية بيع مواد مُخدرة ومؤثرات عقلية

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي ماجد المشارقة، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م، م، ع) والمتهم (ر، ف، ش) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وعملاً بأحكام المادة 33 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 75، فإن المحكمة، تقرر الحكم على المدانينالأول والثاني بالغرامة مبلغ خمسين ألف شيكل، والحبس مدة عشر سنوات.وكذلك دانت المحكمة المتهم (أ، م، د) بتهمة الإتجار بالأغلبية بالمواد المخدرة خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.