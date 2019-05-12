الدفاع المدني يتعامل مع (316) حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع (316) حادثاً منها (210) حوادث حريق و(106) حوادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة (60) شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.وكانت حوادث الحريق التي ذكرها التقرير في منازل ومركبات ومنجرة ومؤسسة عامة ومحل تجاري ومخزن ومطعم وأعشاب وأشجار مثمرة وحرجية ومحاصيل زراعية ومحولات وأعمدة كهرباء وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وأعمال شغب وشجار وأسباب مجهولة.وكانت حوادث الإنقاذ نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين، وحالات إنهيار، وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات وحالات فتح طرق، ومعالجة تسرب للغاز المنزلي والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة إنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأسباب مختلفة.كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة (270) تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز (979) جولة ميدانية، والكشف ومنح تصريح عمل لـ (172) مصعداً كهربائياً في المحافظات.وعقد (19) دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث، والتأهب والاستعداد لها، استفاد منها (3813) متدرباً.