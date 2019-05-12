هذا ما فعله معتكفو الأقصى بعد إخلائهم بالقوة وإصابة 12 منهم

رام الله - دنيا الوطنقضى المعتكفون في المسجد الأقصى- والذين تم إخلاؤهم بالقوة منه بعد منتصف الليلة الماضية- ليلتهم في مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالقدس القديمة، وهو قريب من المسجد الأقصى المبارك.وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منتصف الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وشرعت بملاحقة المعتكفين بداخله، وأخرجتهم بالقوة منه، وأصيب 12 مُصلياً من المعتكفين من كبار السن خلال عملية إخراج جنود الاحتلال لهم من الأقصى، علماً أن خمسين مصلياً، اعتكفوا في المسجد بعد صلاتي العشاء والتراويح؛ للتعبد برحابه الطاهرة، وهدّدت قوات الاحتلال المعتكفين بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى في حال عدم الخروج الفوري منه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتم اخراج المعتكفين من المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، في حين فتحت دائرة الأوقاف الإسلامية مسجد (المئذنة الحمراء) لهم لاستخدامه والمبيت فيه.