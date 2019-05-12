صرخة جماعية للرئيس عباس لإنقاذ أبرز مؤسسي رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري

وجه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة ومناشدة لإنقاذ سهيل نشوان.





وجاء في الرسائل أنه تم منع نشوان من قبل رئيس قسم الأورام بغزة من السفر إلى القدس لاستئصال ورم سرطاني في المعدة.



وأضاف النشطاء: "نداء ومناشدة عاجلة وأملنا بالله كبير أن يمن علينا بتكرم السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن حفظه الله والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واللواء جبريل الرجوب بتسهيل سفر وعلاج رئيس أبرز مؤسسي رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري، الذي أفنى حياته ووقته للزمالك في فلسطين".





رام الله - دنيا الوطن