إسرائيل تُقرير تأجيل إخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر).. وهذا الموعد الجديد

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تأجيل إخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر) وسط الضفة الغربية إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة على الأقل.وقبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة بموقف الدولة المتمثل في أنها لا تستطيع المضي قدماً في إخلاء قرية الخان الأحمر في حين لا توجد حكومة دائمة، وفق الإعلام الإسرائيلي.وردت الدولة على التماس قدمته منظمة غير حكومية طالبت الحكومة بتنفيذ خطتها المقررة بهدم القرية.ولا تزال المفاوضات جارية في إسرائيل لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد الانتخابات العامة، التي أجريت الشهر الماضي.في أيار/ مايو الماضي، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لهدم القرية الفلسطينية الواقعة في وسط الضفة الغربية، بحجة أنها بُنيت دون التصاريح اللازمة.ومع ذلك، وبسبب ضغوط دولية كثيفة، أجلت الحكومة الإسرائيلية قرارها في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع سكان القرية البالغ عددهم نحو 180 نسمة؛ لإقناعهم بمغادرة القرية بمحض إرادتهم.