وفاة الأسير المحرر كايد حماد

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم الأحد، الأسير المحرر كايد قدورة حامد، والد الأسير ثائر حماد، من بلدة سلواد قضاء رام الله.ونعى نادي الأسير والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين في الوطن والمهجر، ببالغ الحزن والأسى كايد قدورة حماد، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، وهو أسير سابق، قضى سنوات في سجون ومعتقلات الاحتلال، ووالد الأسير ثائر حماد من بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة.ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير حماد، وهو منفذ عملية عيون الحرامية، محكوم بالسّجن بالمؤبد 11 مرة، ومعتقل منذ عام 2004، ويقبع في سجن (نفحة).