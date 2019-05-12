عائلة الخور تعيش في الشارع بعد هدم منزلها.. رسالة إلى وزارة الإسكان





تبكي زوجته أثناء حديثها لـ"دنيا الوطن": "كان البناء فقط على 115 متراً، وكانت مُجرد غرفة قمت ببنائها ببيع ذهبي وبمساعدة عائلتي، من سيُعوضني الآن؟ من سيُحضر لي قيمة المنزل الصغير الذي يؤويني أنا وزوجي وأطفالي الثلاثة؟".





أما زوجها فأكد أن الأرض ملك لهم، وأبرز عقد الشراء الذي يؤكد ذلك، وجُل ما يطلبه الآن هو مكان بديل وتعويض عن قيمة المنزل الذي تم هدمه.





تُناشد العائلة الجهات المعنية ووزارة الإسكان بالنظر إلى حالتهم المأساوية الآن، والنظر إليهم بعين الرأفة والرحمة.





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رام الله - دنيا الوطنتعيش عائلة أحمد علي الخور، نكبة جديدة في رابع أيام رمضان، حين قامت سلطة الأراضي بغزة بهدم منزلهم لأنه تعدٍ على أرض حكومة بحسب الإخطار الذي وصلهم قبل 24 ساعة فقط من الإزالة.