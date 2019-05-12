محمد بركة بغيبوبة منذ 4 أشهر بعد زفافه بـ15 يوماً.. ووالده يُناشد الرئيس

احتفل الشاب محمد عزازي محمد بركة (25 عاماً) بأجمل حدث في حياته، حيث تزوج في العام الماضي في الـ 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يحدث الأمر الأسوأ في حياته.



فبعد زواجه بـ 15 يوماً، اشتكى محمد من صداع شديد، وتبين أنه يُعاني من ورم شرس في الدماغ، ومن هنا بدأت رحلة المعاناة.



حيث تم تحويل محمد إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وأجرى هناك 11 عملية مُتتالية كانت آخرها في 22 آذار/ مارس 2019، ودخل بعدها في غيبوبة تامة حتى اللحظة.



حيث تعرض محمد إلى مضاعفات أثناء العملية من نزيف وجلطة، فأخرجه الأطباء وأخبروا عائلته بأن يعودو به إلى عائلته في غزة ليتمكنوا من وداعه.



غادر جسد عادل الذي لا يستيقظ من القدس إلى مستشفى الأوروبي برفح ومكث فيها 21 يوماً قبل أن يُنقل إلى مستشفى الهلال الأحمر بخانيونس.



مكث محمد في مستشفى الهلال 15 يوماً، ثم أخرجه الأطباء بعد استقرار العلامات الحيوية لديه.



يرقد جسد محمد الآن في المنزل دون حراك، وفي غيبوبة، وبدون متابعة طبية، يتغذى عبر أنبوب يمتد إلى بطنه، وبحاجة إلي العلاج بإمكانيات أكبر من المتاحة في قطاع غزة.



يُناشد والده الرئيس عباس أن يُنقذ حياة ابنه البكر الذي لم يكاد يفرح به، والعمل إلى تحويله إلى رام الله بعدما رفض الأطباء في غزة اصدار تحويلة له بسبب خلافات فقط بحسب ما ذكر والده.



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