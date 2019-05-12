شؤون فلسطينية

غرينبلات: صفقة القرن تشمل جوانب اقتصادية وسياسية.. وإعلانها بعد انتهاء (رمضان)

غرينبلات: صفقة القرن تشمل جوانب اقتصادية وسياسية.. وإعلانها بعد انتهاء (رمضان)
المبعوث الأمريكي الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن خطة السلام الأمريكية، تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية.

وأضاف غرينبلات، في مقابلة مع (فوكس نيوز) الأمريكية، " إن القول بأن صفقة القرن هي خطة اقتصادية فقط هو قول يجافى الصواب، فهي خطة اقتصادية وسياسية أيضا، وهناك شوط طويل يتعين على الأطراف المعنية قطعه قبيل التوقيع النهائي على الصفقة، وإن مسألة التفاوض متروكة للأطراف المعنيين أنفسهم".

وتابع "إن هناك شيئا واحداً لن تقدم الولايات المتحدة عليه وهو المساومة على أمن اسرائيل".

وأكد غرينبلات أنه لا يؤمن بأسلوب المقاطعة، ولكنه يؤمن بأسلوب المشاركة، مشيرا الى أن صفقة القرن لن تعلن إلا بعد انتهاء شهر رمضان وتشكيل الحكومة الجديدة في اسرائيل والاحتفال بعيد "شافوعوت" اليهودي في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأضاف " إن رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن دون الاطلاع عليها أمر محبط بالنسبة للمواطن الفلسطيني العادي، وعلى الرغم من الأصداء السلبية الصادرة عن القيادة الفلسطينية، فأنا يراودني الأمل في مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة إيجابية واحترافية، الأمر الذى من شأنه أن يجعلنا نعبر خطة النهاية".

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