(حماس) تطلق حملة لزيارة المئات من عوائل شهداء مسيرة العودة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت دائرة العلاقات العامة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة واسعة لزيارة جميع عوائل شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار في محافظات قطاع غزة.وقال دكتور مجدي أبو عمشة رئيس الدائرة أن هذه الحملة تأتي وفاءً لشهداء شعبنا الفلسطيني العظيم الذين رووا بدمائهم الزكية تراب فلسطين الحبيبة في إطار معركة التحرير مع الاحتلال الصهيوني.وأوضح أبو عمشة أن دائرة العلاقات العامة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستدخل بيت كل شهيد فلسطيني ارتقى في مسيرات العودة وكسر الحصار خلال اليومين القادمين، حيث سيتم زيارة عوائل مئات الشهداء بالمحافظات.وأكد على أن دماء شهداء شعبنا الفلسطيني هي دماء مقدسة وأن الوفاء لهم يأتي عبر سلسلة طويلة من الفعاليات والأنشطة التي تحيي ذكراهم العطرة لتبقى نبراساً يضيء لنا طريق التحرير والخلاص من الاحتلال.