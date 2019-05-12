شؤون فلسطينية

يقود جيب (والده).. وفاة طفل وإصابة اخر بحادث سير في طولكرم

يقود جيب (والده).. وفاة طفل وإصابة اخر بحادث سير في طولكرم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاطباء فجر اليوم الأحد في مستشفى طولكرم الحكومي عن وفاة طفل 15 عاما أصيب بحادث سير وقع بضاحية شويكه بمدينة طولكرم صباح أمس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل و أثناء قيادته لمركبة والده وهي من نوع جيب هونداي انحرفت عن مسارها بعد خروجها من مفترق واصطدمت بعربه مقطورة متوقفه وقوف تام على يسار الشارع أصيب الطفل السائق على أثرها إصابه وصفت بالخطيرة وفجر اليوم أعلن الأطباء عن وفاته . كما أصيب طفل آخر بإصابات وصفت بالمتوسطة كان برفقته داخل المركبة .

واوضح ارزيقات بان قيادة الاطفال للمركبات خطيرة ولها تداعيات اخطر وخاصة انهم يتعلمون القيادة خارج الاطار الرسمي ولا يعرفون  القوانين او شارات المرور .

كما ناشد كافة اولياء الامور بعدم تسليم المركبات للاطفال وعدم السماح لهم بقيادتها الا بعد بلوغهم السن القانوني والحصول على رخصة  تُاهلهم للقيادة.

أخبار ذات صلة

غرينبلات: صفقة القرن تشمل جوانب اقتصادية وسياسية.. وإعلانها بعد انتهاء (رمضان)

غرينبلات: صفقة القرن تشمل جوانب اقتصادية وسياسية.. وإعلانها بعد انتهاء (رمضان)

الجبهة الشعبية تدعو للمصالحة وترفض ابتزاز الجبهة ماليا

الجبهة الشعبية تدعو للمصالحة وترفض ابتزاز الجبهة ماليا

(حماس) تطلق حملة لزيارة المئات من عوائل شهداء مسيرة العودة بقطاع غزة

(حماس) تطلق حملة لزيارة المئات من عوائل شهداء مسيرة العودة بقطاع غزة

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

هل ضبطت الشرطة الفلسطينية لحوم حمير في نابلس؟

هل ضبطت الشرطة الفلسطينية لحوم حمير في نابلس؟

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

(حماس) تطلق حملة لزيارة المئات من عوائل شهداء مسيرة العودة بقطاع غزة

(حماس) تطلق حملة لزيارة المئات من عوائل شهداء مسيرة العودة بقطاع غزة

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

منوعات

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: &#34;هتتحاسب&#34;

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: "هتتحاسب"

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة &#34;هان جي سونج&#34;

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة "هان جي سونج"

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة &#34;مراتي مدير عام&#34;؟

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة "مراتي مدير عام"؟

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج &#34;رامز في الشلال&#34;

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج "رامز في الشلال"

&#34;كرشها شبه التكييف&#34;.. حلقة شيماء سيف بـ&#34;رامز في الشلال&#34; تثير غضب الجمهور

"كرشها شبه التكييف".. حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال" تثير غضب الجمهور

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: &#34;بلاش هبل&#34;

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: "بلاش هبل"

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب "رامز في الشلال"

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

عربي

شاهد: فيديو يُعرض لأول مرة.. أين نُقلت جثة صدام حسين بعد إعدامه؟

شاهد: فيديو يُعرض لأول مرة.. أين نُقلت جثة صدام حسين بعد إعدامه؟

شاهد: داعية مصري: لا يجوز شتم إسرائيل

شاهد: داعية مصري: لا يجوز شتم إسرائيل

بعد 220 يوماً.. أردوغان يوجه تساؤلاً للسعودية بشأن خاشقجي

بعد 220 يوماً.. أردوغان يوجه تساؤلاً للسعودية بشأن خاشقجي

شاهد: انفجار ضخم بمصنع كيميائيات وسط تجمع سُكاني في مصر

شاهد: انفجار ضخم بمصنع كيميائيات وسط تجمع سُكاني في مصر