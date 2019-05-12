قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك، وطردت المعتكفين فيه بالقوة، وأجبرتهم على الخروج منه.
وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك، وطردت المعتكفين فيه بالقوة، وأجبرتهم على الخروج منه.
وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.
التعليقات