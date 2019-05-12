في الأسبوع الـ26 لحراك "السترات الصفراء".. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين



إلى ذلك، شهدت مدينة نانت (غرب) مناوشات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قالت وكالة "أ ف ب" إن عناصر مكافحة الجريمة تعرضوا للرشق بمقذوفات من متظاهرين، ما أدى إلى تدخل قوات حفظ النظام بإطلاق "الرصاص الدفاعي" والغاز المسيل للدموع.



وفي نهاية تظاهرات السبت الماضي تم إحصاء أقل من 19 ألف متظاهر في فرنسا كلها مقابل أكثر من 40 ألفا بحسب المنظمين، وكانت تلك أدنى مشاركة في الاحتجاجات منذ انطلاقها في 17 نوفمبر 2018 مع 282 ألف متظاهر، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).