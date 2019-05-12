دولي

روحاني يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في إيران لتجاوز الظروف

روحاني يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في إيران لتجاوز الظروف
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن 
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف.

وقال: إن الظروف ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح".

وأضاف: "ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية... لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد"، حسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث زعماء إيران يوم الخميس على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

وقدم ترامب العرض في الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأمريكية في الخليج. 

وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الجمعة إن واشنطن وافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

في الأسبوع الـ26 لحراك &#34;السترات الصفراء&#34;.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين

في الأسبوع الـ26 لحراك "السترات الصفراء".. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين

حول انتخابات بلدية اسطنبول.. آردوغان: لن يرضخ شعبنا للتهديدات والضغط

حول انتخابات بلدية اسطنبول.. آردوغان: لن يرضخ شعبنا للتهديدات والضغط

نتنياهو سيطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو سيطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

شاهد: إيفانكا ترامب تنشر وثيقة استراتيجية سرية على (تويتر)

شاهد: إيفانكا ترامب تنشر وثيقة استراتيجية سرية على (تويتر)

عمدة لندن المسلم يتلقى 237 تهديداً بالقتل

عمدة لندن المسلم يتلقى 237 تهديداً بالقتل

ترامب: كيم جونغ أون قتل عمه وقطع رأسه

ترامب: كيم جونغ أون قتل عمه وقطع رأسه

شاهد: إسرائيل تُعلّم أطفالها على استخدام السلاح والقنص

شاهد: إسرائيل تُعلّم أطفالها على استخدام السلاح والقنص

إيران تُركّب صواريخ كروز وباليستيّة على قوارب صغيرة

إيران تُركّب صواريخ كروز وباليستيّة على قوارب صغيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

1700 مصاب مهددون ببتر أطرافهم في قطاع غزة

1700 مصاب مهددون ببتر أطرافهم في قطاع غزة

التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كُتيّب &#34;قدوتنا رئيسنا&#34;

التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كُتيّب "قدوتنا رئيسنا"

منوعات

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: &#34;هتتحاسب&#34;

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: "هتتحاسب"

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة &#34;هان جي سونج&#34;

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة "هان جي سونج"

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة &#34;مراتي مدير عام&#34;؟

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة "مراتي مدير عام"؟

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج &#34;رامز في الشلال&#34;

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج "رامز في الشلال"

&#34;كرشها شبه التكييف&#34;.. حلقة شيماء سيف بـ&#34;رامز في الشلال&#34; تثير غضب الجمهور

"كرشها شبه التكييف".. حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال" تثير غضب الجمهور

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: &#34;بلاش هبل&#34;

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: "بلاش هبل"

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب "رامز في الشلال"

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

عربي

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

محظورات تنظيم الدولة ومتشددين بشهر رمضان تُثير جدلاً

محظورات تنظيم الدولة ومتشددين بشهر رمضان تُثير جدلاً

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد