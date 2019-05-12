روحاني يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في إيران لتجاوز الظروف

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف.





وقال: إن الظروف ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح".



وأضاف: "ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية... لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد"، حسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث زعماء إيران يوم الخميس على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.



وقدم ترامب العرض في الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأمريكية في الخليج.





وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الجمعة إن واشنطن وافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط.



رام الله - دنيا الوطن