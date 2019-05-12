دولي

حول انتخابات بلدية اسطنبول.. آردوغان: لن يرضخ شعبنا للتهديدات والضغط

حول انتخابات بلدية اسطنبول.. آردوغان: لن يرضخ شعبنا للتهديدات والضغط
الانتخابات المحلية التركية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الشعب التركي "لن يرضخ للتهديدات والضغط" فيما يتصل بالانتقادات الدولية لقرار إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول.

وقال أردوغان متحدثا في اسطنبول أكبر مدن تركيا ومركزها الاقتصادي: "بإذن الله، لن يرضخ شعبنا للتهديدات والضغط"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقد تعرض الرئيس التركي لانتقادات لاذعة بعدما ألغت أعلى هيئة انتخابية في البلاد الأسبوع الماضي نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول التي جرت في 31 مارس وأمرت بإعادة الانتخابات في 23 يونيو.

وفاز مرشح المعارضة أكرم إمام اوغلو بفارق ضئيل في تصويت مارس وجعل حزب العدالة والتنمية الحاكم يتلقى هزيمته الأولى في المدينة التي سيطر عليها طوال 25 عاما.

لكن أردوغان اعتبر أن "فسادا خطيرا" شاب عملية فرز الأصوات، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار إعادة الانتخابات بكاملها في المدينة

ودان الحلفاء الغربيون لتركيا هذه الخطوة على نطاق واسع، إذ قالت الولايات المتحدة إن "الديمقراطية السليمة" مع انتخابات شفافة تصب في صالح تركيا، فيما رأت ألمانيا أن قرار إلغاء الانتخابات "ليس شفافا وغير مفهوم بالنسبة إلينا".

لكن أردوغان رد أن "أولئك الذين يحاولون إطاحة الرئيس الفنزويلي المنتخب لا يمكنهم الحديث عن الديمقراطية"، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف: "أولئك الذين يتجنبون انتقاد الإرهاب الإسرائيلي لا يمكنهم قول أي شيء عن نضالنا من أجل الحقوق".

أخبار ذات صلة

في الأسبوع الـ26 لحراك &#34;السترات الصفراء&#34;.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين

في الأسبوع الـ26 لحراك "السترات الصفراء".. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين

روحاني يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في إيران لتجاوز الظروف

روحاني يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في إيران لتجاوز الظروف

نتنياهو سيطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو سيطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

شاهد: إيفانكا ترامب تنشر وثيقة استراتيجية سرية على (تويتر)

شاهد: إيفانكا ترامب تنشر وثيقة استراتيجية سرية على (تويتر)

عمدة لندن المسلم يتلقى 237 تهديداً بالقتل

عمدة لندن المسلم يتلقى 237 تهديداً بالقتل

ترامب: كيم جونغ أون قتل عمه وقطع رأسه

ترامب: كيم جونغ أون قتل عمه وقطع رأسه

شاهد: إسرائيل تُعلّم أطفالها على استخدام السلاح والقنص

شاهد: إسرائيل تُعلّم أطفالها على استخدام السلاح والقنص

إيران تُركّب صواريخ كروز وباليستيّة على قوارب صغيرة

إيران تُركّب صواريخ كروز وباليستيّة على قوارب صغيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

1700 مصاب مهددون ببتر أطرافهم في قطاع غزة

1700 مصاب مهددون ببتر أطرافهم في قطاع غزة

التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كُتيّب &#34;قدوتنا رئيسنا&#34;

التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كُتيّب "قدوتنا رئيسنا"

منوعات

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: &#34;هتتحاسب&#34;

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: "هتتحاسب"

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة &#34;هان جي سونج&#34;

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة "هان جي سونج"

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة &#34;مراتي مدير عام&#34;؟

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة "مراتي مدير عام"؟

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج &#34;رامز في الشلال&#34;

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج "رامز في الشلال"

&#34;كرشها شبه التكييف&#34;.. حلقة شيماء سيف بـ&#34;رامز في الشلال&#34; تثير غضب الجمهور

"كرشها شبه التكييف".. حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال" تثير غضب الجمهور

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: &#34;بلاش هبل&#34;

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: "بلاش هبل"

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب "رامز في الشلال"

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

عربي

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

محظورات تنظيم الدولة ومتشددين بشهر رمضان تُثير جدلاً

محظورات تنظيم الدولة ومتشددين بشهر رمضان تُثير جدلاً

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد