شؤون فلسطينية

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة سفير جنوب إفريقيا السيد أشرف سليمان و الوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة السيد سليمان، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي المشترك بين الجانبين وبالأخص في المجال السياحي، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة الجنوب افريقي لتعزيز ان يأتي السائح الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها الكثير، مساهما في زيادة فرص العمل لدى القطاع السياحي الفلسطيني ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي. 

وتحدثت معايعة عن اخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف اعداد السياح القادمين الى فلسطين من خلال تكثيف المشاركة في اهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين علاوة على انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة والتي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي مما أحدث وسيحدث نقلات نوعية في اعداد السياح القادمين الى فلسطين وفي نسبة الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية.

 وبدوره فقد شكر السيد سليمان الوزيرة معايعة على تعاونها وعملها المشترك في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالأخص في المجال تطوير التعاون وتبادل الخبرات السياحية. وتباحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين وبالأخص بعد توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين ، بالإضافة لسبل تنظيم زيارات لوفود إعلامية فلسطينية الى جنوب افريقيا تعزيز التشبيك المباشر بين الجانبين والإطلاع على الواقع السياحي.  

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