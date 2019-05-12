شاهد: داعية مصري: لا يجوز شتم إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأفتى الداعية المصري خالد الجندي، بعد جواز شتم إسرائيل، معتبراً أن لها مكانة خاصة عند المسلمين، حيث أن كلمة إسرائيل اسم نبي، وفق الداعية.ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية "DMC" المصرية، بعدم توجيه الشتائم إلى كلمة إسرائيل لأنها في الأصل اسم نبي ولها مكانة خاصة في الإسلام.وتابع أن "على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحداً"، حيث تعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية، عبد الله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق.وتابع الجندي: "النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل"، مشدداً على حالة العداء مع إسرائيل حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.