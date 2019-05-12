شؤون فلسطينية

هل ضبطت الشرطة الفلسطينية لحوم حمير في نابلس؟

هل ضبطت الشرطة الفلسطينية لحوم حمير في نابلس؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت الشرطة الفلسطينية، ما يجري تداوله، حول ضبطها للحوم حمير، تباع للمواطنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونفى المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، الأخبار التي تتحدث عن ضبط لحوم حمير في نابلس، مؤكداً أنه لا صحة لهذه الأخبار، وفق صحيفة (القدس).

وناشد ارزيقات، كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نقل الأخبار، وأخذها من مصادرها الرسمية.

وقال ارزيقات: إن جهاز الأمن الوقائي والأجهزة الأمنية، قامت بضبط لحوم فاسدة قبل أيام، وتم إتلافها وفقاً للأُصول.

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