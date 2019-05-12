بعد 220 يوماً.. أردوغان يوجه تساؤلاً للسعودية بشأن خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في رسالة إلى المملكة العربية السعودية، تساؤلاً حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، قائلاً: "أين هي عدالتكم؟".



وألقى أردوغان كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول، قال فيها إن السعوديين، قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).وتابع الرئيس التركي: "لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل خاشقجي".وأضاف أردوغان: "إسرائيل تستمد قوتها من صمت المجتمع الدولي، ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت وكالة الأناضول، لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها".واستطرد: "لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية، بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول أزعج الغرب".