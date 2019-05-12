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شاهد: انفجار ضخم بمصنع كيميائيات وسط تجمع سُكاني في مصر

شاهد: انفجار ضخم بمصنع كيميائيات وسط تجمع سُكاني في مصر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام مصرية، إن حريقاً نشب في أحد مصانع الكيميائيات بمنطقة كومبرة في محافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، ولا تزال قوات الحماية المدنية، تحاول إخماد الحريق، مشيرة إلى أن فريقاً من البحث الجنائي والحماية المدنية، انتقل إلى مكان الكارثة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، فإن الانفجار "وقع داخل مصنع للكيميائيات بمنطقة سكنية، وأثار حالة من الفزع بين المواطنين، خاصة أنه وقع مع إفطار الصائمين".

وأوضح البيان الأمني، أن وزارة الداخلية، وهيئة الحماية المدنية دفعت بـ 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة الانفجار.

إلى ذلك، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية (شمال القاهرة) مساء اليوم السبت، على حريق شب بمصنع بلاستيك في مدينة شبرا الخيمة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تولت التحقيق في أسباب الكارثة.

 

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