شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة
مواطنون مقدسيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك، وطردت المعتكفين فيه بالقوة، وأجبرتهم على الخروج منه.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اندلاع مواجهات بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.

يتبع..

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