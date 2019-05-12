قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين فيه بالقوة

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رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك، وطردت المعتكفين فيه بالقوة، وأجبرتهم على الخروج منه.وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اندلاع مواجهات بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.