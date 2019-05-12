الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدّى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المصلين انتشروا في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق القدس والمحال التجارية القريبة من أبواب الأقصى الرئيسية حركة تجارية نشطة.
أدّى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المصلين انتشروا في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق القدس والمحال التجارية القريبة من أبواب الأقصى الرئيسية حركة تجارية نشطة.
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