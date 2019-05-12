الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدّى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى المبارك.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المصلين انتشروا في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق القدس والمحال التجارية القريبة من أبواب الأقصى الرئيسية حركة تجارية نشطة.