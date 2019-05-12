الاحتلال يعزل القرى الفلسطينية ببوابات إسمنتية

رام الله - دنيا الوطنقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بتركيب بوابة حديدية جديدة، على مدخل بلدة دير استيا شمال محافظة سلفيت.وقال سعيد زيدان، رئيس البلدية: إن البوابة تم تركيبها من جهة طلوع صيدا، مشيراً إلى أنه بتركيب هذه البوابة، يكتمل إغلاق الطرق الفرعية الموصلة للشارع الالتفافي.وعن بقية الطرق المغلقة، أوضح أن طريق حبلة الشيد مغلق ببوابة حديدية، وطريق المصرارة مغلق بمكعبات إسمنتية.وأضاف "طريق الواد الشامي مغلق بحاجز حديدي ومكعبات باطون منذ سنوات، بزعم دواعٍ أمنية للاحتلال".ويعمد الاحتلال في أغلب قرى وبلدات الضفة الغربية الواقعة في منطقة (ج) على وضع بوابات إسمنتية يديرها ويتحكم بها جنود الاحتلال، حيث تعمل هذه البوابات على تحويل القرى والبلدات إلى سجن كبير يديره جيش الاحتلال.