شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

أجواء شديدة الحرارة في فلسطين حتى نهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون يوم الأحد، صافياً بوجه عام، وحارأ نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بأربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بست درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2019/05/15: يكون الجو حارأ إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 31-19 33-20 بيت لحم 29-18 31-19 33-20
رام الله والبيرة 28-17 30-18 32-19 طولكرم 30-20 33-20 35-20
نابلس 30-18 32-19 34-20 قلقيلية 30-20 33-20 35-20
جنين 33-20 35-20 37-20 سلفيت 29-18 31-19 33-20
طوباس 33-20 35-20 37-20 روابي 30-18 32-19 34-20
الخليل 28-17 30-18 32-19 غزه 28-21 30-21 31-21
أريحا 37-24 39-24 41-24 خانيونس 28-21 30-21 31-21
الأغوار الشمالية 35-22 37-22 39-22 رفح 29-19 31-20 32-20

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