أمير قطر لهنية: نبذل جهوداً كبيرة لرفع المعاناة عن غزة وتحقيق المصالحة

أكد أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده، الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.



وخلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، هنّأ أمير قطر هنية، والشعب الفلسطيني، بشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، ورفع الحصار عنه وتحقيق المصالحة.



وأجرى هنية الاتصال الهاتفي مع أمير قطر، حيث قّدم له الشكر والتقدير على المنحه والمكرُمة الأميرية القطرية المتمثلة بتقديم 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدّم له التهاني، وللشعب القطري الشقيق، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



‏وعبّر رئيس الحركة عن عظيم الشكر والامتنان لأمير دولة قطر قيادةً وشعبًا بهذه المكرُمة التي تكرّس وحدة الوطن الفلسطيني، وأثنى على هذا الموقف الكريم الذي يعبر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل، إذ يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القطرية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة.



وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني، يقدّر عاليًا هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة، والتي لم تتوقف يومًا حتى في أصعب الظروف.

رام الله - دنيا الوطن