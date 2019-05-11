الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

قالت رئاسة أمن الدولة في السعودية، إن قوات الأمن تمكنت من القضاء على خلية مسلحة تتألف من ثمانية عناصر في القطيف.





وأضافت رئاسة أمن الدولة على لسان متحدثها الرسمي، في بيان لها، أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية مسلحة تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات تستهدف منشآت حيوية و مواقع أمنية.



رام الله - دنيا الوطنوأوضحت أن التحريات وإجراءات الاستدلال مكنت من تحديد موقع، عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بالقطيف، اتخذته العناصر المسلحة وكرا ومنطلقا لأنشطتهم.وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام العاشرة صباحا من يوم السبت 11 أيار/مايو 2019.